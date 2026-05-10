TRAGEDIA NEL CILENTO, BENITO VASILE MUORE IN CIRCOSTANZE DRAMMATICHE LUTTO AD ASCEA

Un viaggio che si interrompe all’improvviso, lontano da casa. Tragedia in Toscana, dove un 41enne originario di Ascea ha perso la vita in un violento incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto a Vicopisano, nella frazione di San Giovanni alla Vena, lungo la provinciale Vicarese. La moto su cui viaggiava Benito Vasile si è scontrata con un furgone: un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello scontro.

La notizia ha raggiunto il Cilento nelle ore successive, lasciando sgomenta la comunità di origine. Vasile lavorava per Trenitalia ed era conosciuto e stimato.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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