TRAGEDIA SUL LAVORO A CAVA DEI TIRRENI INTERVIENE MARCHESANO FILCA CISL

“In attesa di conoscere la dinamica dell’incidente sul lavoro a Cava De’ Tirreni (Salerno), costato la vita a un operaio di 61 anni, residente a Siano, esprimiamo il nostro dolore per questa nuova, inaccettabile tragedia in un cantiere edile e siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima”.

Lo dichiara Giuseppe Marchesano, segretario generale Filca-Cisl Salerno. “Questa tragica notizia è arrivata mentre eravamo in centinaia a Milano all’Attivo unitario di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per ribadire l’impegno del sindacato sul fronte della sicurezza sul lavoro, e in edilizia in particolare. Noi ribadiamo che la sicurezza nei cantieri si garantisce con la formazione e l’informazione, la prevenzione, investimenti sull’innovazione, più controlli e una maggiore cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole. In Italia muore in media un operaio edile ogni due giorni, e il nostro territorio non fa eccezione: bisogna unire le forze, istituzioni, sindacato e imprese, per mettere in campo tutte le misure idonee a fermare questa drammatica scia di sangue nei cantieri”, conclude Marchesano.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...