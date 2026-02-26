26 Febbraio 2026

TRAGEDIA SUL LAVORO A CAVA DEI TIRRENI INTERVIENE MARCHESANO FILCA CISL

admin 26 Febbraio 2026

“In attesa di conoscere la dinamica dell’incidente sul lavoro a Cava De’ Tirreni (Salerno), costato la vita a un operaio di 61 anni, residente a Siano, esprimiamo il nostro dolore per questa nuova, inaccettabile tragedia in un cantiere edile e siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima”.

Lo dichiara Giuseppe Marchesano, segretario generale Filca-Cisl Salerno. “Questa tragica notizia è arrivata mentre eravamo in centinaia a Milano all’Attivo unitario di FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, per ribadire l’impegno del sindacato sul fronte della sicurezza sul lavoro, e in edilizia in particolare. Noi ribadiamo che la sicurezza nei cantieri si garantisce con la formazione e l’informazione, la prevenzione, investimenti sull’innovazione, più controlli e una maggiore cultura della sicurezza, già a partire dalle scuole. In Italia muore in media un operaio edile ogni due giorni, e il nostro territorio non fa eccezione: bisogna unire le forze, istituzioni, sindacato e imprese, per mettere in campo tutte le misure idonee a fermare questa drammatica scia di sangue nei cantieri”, conclude Marchesano.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

AGROPOLI, FURTO AL BAR MERCATO

admin 26 Febbraio 2026

NOCERA INFERIORE, CAMION FA RETROMARCIA E TRAVOLGE UCCIDENDO CARMINE ALBERO

admin 24 Febbraio 2026

AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

admin 23 Febbraio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

b208ac4f-c804-4be0-a120-c5c8d0b6e42c

TRAGEDIA SUL LAVORO A CAVA DEI TIRRENI INTERVIENE MARCHESANO FILCA CISL

admin 26 Febbraio 2026
CRONACA

AGROPOLI, FURTO AL BAR MERCATO

admin 26 Febbraio 2026
CRONACA

NOCERA INFERIORE, CAMION FA RETROMARCIA E TRAVOLGE UCCIDENDO CARMINE ALBERO

admin 24 Febbraio 2026
img_0253

LA SALERNITANA CHIAMA SERSE COSMI IN PANCHINA

admin 23 Febbraio 2026
img_0249

AGROPOLI ,PRESA BANDA DI MALVIVENTI DETERMINANTE L’AZIONE DEI VIGILI URBANI

admin 23 Febbraio 2026