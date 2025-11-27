TRAGEDIA SUL LAVORO A SATRIANO DI LUCANIA: MUORE OPERAIO DI 50 ANNI

Tragedia questa mattina a Satriano di Lucania, dove un operaio di 50 anni, originario del Vallo di Diano e impegnato nel taglio della legna, ha perso la vita. Al momento, le cause del decesso non sono ancora chiare e non è possibile stabilire se siano direttamente legate alle mansioni svolte. L’allarme è scattato durante le operazioni nel bosco, quando i colleghi si sono accorti che l’uomo non dava più segni di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità hanno avviato accertamenti: Carabinieri, Ispettorato del Lavoro e Asp Potenza stanno indagando per chiarire le circostanze della tragedia e verificare eventuali responsabilità. Antonio Scaduto

