TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA MUORE UNA BAMBINA DI 7 ANNI

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. A perdere la vita una bambina di 7 anni. Il sinistro si è verificato nel tratto autostradale compreso tra Padula-Buonabitacolo e Sala Consilina in direzione Salerno. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state una Citroen C1, su cui viaggiava una famiglia messinese, e una Renault Captur, con a bordo una coppia calabrese L’impatto è stato fatale per la bambina di 7 anni, ferite altre 6 persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la piccola, purtroppo invano. Gli altri feriti sono stati trasportati all’Ospedale Luigi Curto di Polla. Sul luogo dell’incidente presenti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e una squadra ANAS.

