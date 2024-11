TRAGICO INCIDENTE A FERRARA MUORE AUTOTRASPORTATORE DI EBOLI

Drammatico incidente lungo via Romea, a Mesola, in provincia di Ferrara. Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4, un camion è sbandato ed è finito contro un cantiere. Il mezzo pesante che stava trasportando delle verdure e procedeva in direzione Venezia, ha impattato contro le barriere di protezione, ribaltandosi su un lato e prendendo fuoco.

Il conducente, di 58 anni residente a Eboli (provincia di Salerno), è morto sul colpo. Sul posto, sono poi giunti i sanitari del 118, i carabinieri di Lagosanto, del Radiomobile e di Mesola, così come i vigili del fuoco di Codigoro. Per consentire le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo, è stato istituito il senso unico alternato. In mattinata, poi, sono stati effettuati i rilievi per comprendere l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità.