TRAGICO SCONTRO A CASTEL SAN GIORGIO MUORE UN GIOVANE DI SOLOFRA

Tragedia, intorno alle ore 4:00 circa del mattino, sulla A30 Caserta-Salerno, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio. A perdere la vita un ragazzo di trent’anni di Solofra (Avellino), che viaggiava a bordo della vettura con due amici. Questi ultimi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

A darne la tragica notizia in un post sulla sua pagina il padre Michele Edda Cucciniello: “Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti.

Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Gli automobilisti in viaggio verso Salerno potranno raggiungere il capoluogo attraverso la viabilità ordinaria, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Giorgio dove attualmente si registrano 2 km di coda. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Nocera-Pagani.

