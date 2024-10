Tre auto rubate recuperate a Battipaglia. I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti tre veicoli già denunciati oggetto di furto consumato in Avellino, Potenza e San Valentino Torio. Le autovetture sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, mentre sono in corso attività investigative per risalire agli autori del furto-

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...