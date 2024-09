TRE PERSONE DI ALBANELLA FERITE IN EGITTO

Ci sono almeno tre persone di Albanella tra i nove feriti dell’incidente che si è verificato in Egitto. Si tratta di Oscar Leonessa, Giovanna Cospide e il figlio 18enne Andrea.La famiglia era in ferie con il nipote Luigi Voria di Albanella e la fidanzata di quest’ultimo, Alessia Galardi di Capaccio Paestum ma, al momento, non è chiaro se erano o meno insieme al momento del sinistro.

I tre si trovavano a bordo dell’autobus turistico che si è ribaltato in Egitto sull’autostrada che collega il Cairo e la città di Suez.Nove i feriti, tra questi due sono ricoverati in terapia intensiva ma non sono in pericolo di vita mentre gli altri sette, dopo gli accertamenti del caso, sono stati dimessi.L’incidente si è verificato sabato scorso tra 19.30 e le 20 e le persone a bordo dell’autobus turistico erano di ritorno da una gita al Cairo, in procinto di fare rientro nelle strutture alberghiere, a sud della penisola del Sinai.

Appresa la notizia, l’ambasciata d’Italia in Egitto, d’intesa con la Farnesina, si è subito attivata e segue il caso dell’incidente del bus che ha visto coinvolti gli italiani, con il console italiano recatosi a Suez per accertarsi che venisse fornita loro la migliore assistenza medica possibile.

