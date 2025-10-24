TREMA LA TERRA AD AVELLINO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.6 AVVERTITA ANCHE A SALERNO E PROVINCIA

Un pomeriggio di apprensione in Campania. Intorno alle 14.40, la terra ha tremato con forza: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino.

La scossa è stata nitidamente avvertita anche a Salerno e in diversi comuni della provincia, oltre che nelle aree di Benevento e Napoli. In molti hanno raccontato di aver sentito un boato improvviso, seguito da un leggero oscillare di lampadari e suppellettili. Dall’Agro nocerino-sarnese fino ai quartieri collinari di Salerno, numerose le segnalazioni. Alcuni residenti, per lo spavento, sono scesi in strada per qualche minuto. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o edifici.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...