TRENTINARA, INCENDIO IN UNA CASA DISABITATA

Un incendio è divampato nella notte in via Erica, a Trentinara, causando danni e momenti di paura. Le fiamme hanno interessato un’abitazione che, fortunatamente, era disabitata al momento dell’accaduto.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli è stato tempestivo: i caschi rossi hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare l’incendio. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum, ma non è stato necessario il loro intervento, dato che non ci sono stati feriti. Le autorità stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause del rogo.

