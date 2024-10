TRENTINARA, TENTA UN FURTO IN ABITAZIONE ARRESTATO

Attimi di paura a Trentinara, nel Cilento, dove un giovane origine algerine è stato sorpreso in un’abitazione sita in Via Europa, nel tentativo di un furto, sorpreso e messo in fuga dalle proprietarie, madre e figlia, che hanno allertato prontamente i vigili urbani.

Il 24enne è stato bloccato dall’agente della Municipale, Martina Mucciolo presso l’abitazione del magrebino, nella vicina Via Trieste: sul posto i carabinieri della stazione di Roccadaspide, guidati dal m.llo Domenico Castiello, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, diretta dal cap. Giuseppe Colella che hanno condotto il malintenzionato in caserma. Nei giorni scorsi non sono mancate le segnalazioni di furti nelle case anche a Capaccio Paestum e in varie zone del Cilento. Fonte Stiletv

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...