TRUFFA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 70 INDAGATI

Dalle prime ore del mattino, martedì 11 marzo 2025, è in corso una vasta operazione condotta dai Carabinieri del NAS che ha portato alla luce un grave scandalo che coinvolge il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L’operazione ha visto la mobilitazione di circa trecento militari nelle province di Napoli e Salerno, con l’obiettivo di eseguire un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.

In totale, sono 70 le persone indagate, accusate di associazione per delinquere, falso ideologico, corruzione e truffa aggravata ai danni del SSN.

Le indagini, condotte in collaborazione con la Procura, hanno rivelato – come riporta il sito web alfanews.it – un sistema articolato di frode che mirava a sfruttare le risorse destinate alla salute pubblica. Gli indagati avrebbero messo in atto pratiche illecite per ottenere finanziamenti e rimborsi non dovuti, alterando documentazione e fornendo informazioni false.

