UN TIR PRECIPITA DAL CAVALCAVIA DUE FERITI SULLA FONDOVALLE CALORE

Sono due le persone rimaste ferite nell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri sulla Fondo Valle Sele, tra gli svincoli delle zone industriali di Calabritto, in provincia di Avellino, e Quaglietta, in provincia di Salerno.

L’autista del tir, residente a Foggia, che dopo aver tamponato un’auto è precipitato dal viadotto da un’altezza di dieci metri, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato in eliambulanza in ospedale a Salerno. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è stato invece trasferito in ambulanza all’ospedale di Oliveto Citra.

