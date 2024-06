UNA LUNGA SERIE DI INCIDENTI IN PROVINCIA DI SALERNO

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri , 3 giungo, in Via Lungomare Colombo a Salerno per un incidente stradale avvenuto tra un’auto e uno scooter. In seguito al sinistro il centauro è rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni.Per cause ancora d’accertare uno scooter e un’automobile si sono scontrati nel tardo pomeriggio di oggi, 3 giugno, Via Lungomare Colombo a Salerno. Ad avere la peggio la persona in sella al mezzo a due ruote. Il centauro è caduto dallo scooter riportando varie escoriazioni. Soccorso dai sanitari intervenuti sul posto le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ancora incidenti sulle strade di Capaccio Paestum. Dopo i tre sinistri verificatisi nel weekend, a scontrarsi lungo Viale della Repubblica, sabato pomeriggio, sono stati un’auto e una moto che, stando ai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Municipale, diretti dal comandante Sofia Strafella, procedevano nello stesso senso di marcia. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 17enne residente a Napoli, alla guida della Honda a due ruote, che ha tamponato la Mercedes guidata da un 38enne del posto. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane presso l’ospedale ‘Santa Maria della Speranza’ di Battipaglia, dove è stato sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici; il conducente della vettura, invece, è stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Salerno.

L’altro sinistro, invece, si è verificato in Via Poseidonia dove, nella mattinata di ieri, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del Savoy Beach Hotel. Coinvolti due automobilisti, un 21enne capaccese alla guida di una Bmw e un 55enne di Campagna al volante di una Fiat Panda, il quale, dopo un primo soccorso sul posto, è stato trasportato presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno da un’ambulanza del 118 per accertamenti e cure mediche a seguito di lievi ferite riportate nel violento impatto.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, a Castellabate si è verificato un incidente stradale nei pressi di un distributore di carburante. Una Volkswagen Passat, guidata da un uomo di 35 anni, si è scontrata con uno scooter guidato da un giovane. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, riportando gravi ferite.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Municipale e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno procedendo con l’accertamento della dinamica dell’incidente.

San Mauro La Bruca, camion contro auto: ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì, a San Mauro La Bruca, nel Cilento. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine giunte sul posto, un camion adibito al servizio di recupero liquami, è andato ad impattare contro una Fiat Panda di colore bianco guidata da una donna del posto.

Ad avere la peggio proprio la conducente dell’utilitaria che è rimasta ferita. La donna è stata soccorsa. Per lei 10 giorni di prognosi. Illeso il conducente del camion. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri.

