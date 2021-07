I nostri poliziotti sono difesi male e non sanno difendere. Che cosa fare in questi casi?

Davanti alla stazione Termini di Roma, pochi giorni fa, un uomo ghanese si aggirava brandendo minacciosamente un coltello e per fermarlo, un poliziotto, in servizio in quel momento, gli ha sparato un colpo di pistola all’inguine. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale, ma non è in pericolo di vita. A seguito di questo caso, però, riesplode la polemica sull’uso eccessivo delle armi. Prima di tutto bisogna porsi una domanda: il poliziotto ha fatto bene a sparare? I pareri sono contrastanti. Secondo me, ha fatto bene, perché non c’era alcun altro modo di fermarlo. Chi è dotato di un’arma,però, e si sente minacciato, si trova legittimato ad usarla in nome della legittima difesa. Potevano esserci altri modi per fermare quel pazzo? I poliziotti rischiano ogni giorno la vita e sono malpagati, demotivati e trattati da schifo: non si possono permettere nemmeno un avvocato difensore, come è successo in questo caso! Le macchine sono senza benzina ed a volte le forze dell’ordine sono costrette a fronteggiare gruppi di rivoltosi o manifestanti molto più pericolosi di molti altri! E’ un vero scandalo! Come ci possono difendere i tutori dell’ordine se non possono difendere neanche loro stessi? E chi si arma di una pistola, può essere autorizzato ad usarla per difendere, per esempio, se stesso e la sua famiglia? Il dibattito è aperto ed i contrasti sono più vivi che mai.

Guido Honorati Broggi