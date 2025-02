USURA E CAMORRA DUE ARRESTI TRA MONTECORVINO ROVELLA BELLIZZI E BATTIPAGLIA

Usura e camorra nel Salernitano: eseguite misure cautelari

nei confronti di due soggetti già detenuti, uno dei quali in passato legato al clan “Pecorcaro-Renna”, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe.

Usura e camorra: nei guai due soggetti del clan Pecorcaro-Renna

Nelle prime ore di oggi, 17 febbraio, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della locale Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di due soggetti, attualmente detenuti, già condannati in via definitiva per associazione mafiosa, uno dei quali organico, in passato, al clan “Pecorcaro-Renna”, attivo nei comuni di Bellizzi, Montecorvino Rovella, Battipaglia e zone limitrofe.

L’odierna misura cautelare è stata applicata dal Tribunale del Riesame di Salerno, in accoglimento dell’Appello presentato da questa Procura della Repubblica — Direzione Distrettuale Antimafia, avverso l’ordinanza emessa nei confronti dei predetti, lo scorso 14 ottobre 2024, dal G.I.P. competente, il quale, condividendo parzialmente la prospettazione del pubblico ministero, aveva applicato, sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, la custodia cautelare in carcere nei confronti dei citati soggetti solo per taluni episodi di prestiti usurari e di conseguenti attività estorsive aggravate dal metodo mafioso oggetto di contestazione.

