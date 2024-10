VALLO DELLA LUCANIA, AGGRESSIONE AL PERSONALE DELLA MISERICORDIA ARRESTATO ANTONIO ROMANO

I Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania unitamente alla Sezione Operativa del Norm del locale Reparto Territoriale, hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno di sospensione della misura di detenzione domiciliare ed esecuzione del decreto di immediata carcerazione nei confronti di Antonio ROMANO, 32enne del luogo, già indagato per “lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio” in quanto l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, nella notte dell’11 ottobre u.s., dopo aver richiesto l’intervento del 118 presso la sua abitazione, avrebbe aggredito il personale sanitario con un martello.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Salerno

