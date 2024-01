VALLO DELLA LUCANIA, ARRIVA LA PUNIZIONE PER LO STUDENTE DELLA PISTOLA GIOCATTOLO AL CENNI MARCONI

Dopo tre mesi sarebbe arrivata la punizione per lo studente della Cenni Marconi di Vallo della lucania protagonista di un gesto molto riprovevole nei confronti di una insegnante. Il ragazzo sarebbe tornato a scuola questa mattina venerdì 12 Gennaio dopo essere rimasto 4 giorni a casa per la sospensione. Non un prolungamento delle vacanze di natale ma a quanto pare una punizione che gli potrebbe compromettere la condotta e che gli potrebbe essere fatale in sede di giudizio finale anche perché è stato associato anche ad un periodo di lavori socialmente utili. Lo studente quindicenne stava giocando con una pistola giocattolo a pallini e improvvisamente è partito un colpo accidentale che sfiorò alle spalle una docente senza nessun danno.

L’istituto Cenni Marconi era finito su tutti i giornali e telegiornali a livello nazionale ma anche sotto la lente di ingrandimento dell’opinione pubblica per la sicurezza in classe. L’episodio richieste l’intervento dei carabinieri, che hanno proceduto al sequestro dell’arma. Da tempo si attendevano provvedimenti da parte della dirigenza scolastica e sono arrivati con notevole ritardo rispetto all’accaduto. La comunità scolastica è rimasta in attesa per le punzioni per affrontare questo grave incidente. La sicurezza degli studenti e del personale scolastico è una priorità, e la necessità di indagare sui motivi alla base di questo comportamento rimane una questione aperta. Per fortuna la punizione è arrivata anche se con notevole ritardo e questo a fatto storcere il naso a più di qualcuno all’interno e all’esterno dell’istituto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...