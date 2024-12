VALLO DELLA LUCANIA, GIOVANISSIMO ARRESTATO PER DROGA E RESISTENZA

I carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 22enne del luogo indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale”. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt al veicolo condotto dall’odierno indagato che non arrestava la marcia, dandosi alla fuga e disfacendosi di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, prontamente recuperata dai militari.

Raggiunto e bloccato, da successiva perquisizione il 22enne è stato trovato nella disponibilità di ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

