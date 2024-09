VALLO DELLA LUCANIA, IAVARONE CI RICASCA DA DEL BUFFONE IN STRADA AD UX DIPENDENTE DELLA SCUOLA PARTONO LE QUERELE

Donato Paolino è un ex personale non decente del Cenni Marconi il quale aveva avuto problemi con il preside Iavarone ritenendosi trattato non proprio bene dal dirigente scolastico con ricorsi e risposte. La loro diaspora la conoscono tutti è ben nota a Vallo della Lucania e quando sembrava che i due avessero deposto le metaforiche armi della guerra arriva la sortita di Iavarone il quale affronta Donato Paolino e lo appella con un “sei un buffone”. E’ lo stesso ex dipendente del Cenni Marconi a raccontare la dinamica: ” Alle ore 18 50 del 10 settembre 2024 il dirigente scolastico Iavarone in sella ad un motociclo in via Alessandro Pinto rallentata la marcia e ha voce alta si rivolgeva verso me dicendo “sei un buffone” e proseguiva senza fermarsi”. Un comportamento inedito per il preside salito alla ribalta delle cronache per le sue uscite ma mai arrivato a tanto, forse è un segno tangibile di esasperazione dopo le vicende delle ferie, molti dicono suggerite dai vertici scolastici provinciali e regionali, per gli episodi ben noti del quale è stato protagonista di cui gli organi scolastici superiori (csa salerno usr Napoli.)sono a conoscenza .La diatriba tra Iavarone e Paolino è ben nota a tutti.

Paolino lavoratore onesto si è visto, a suo dire, calpestato dal dirigente scolastico, Paolino ha denunciato pubblicamente da anni di essersi visti negati dei diritti che gli appartenevano sostenendo che lo stesso preside abbia assunto l’atteggiamento di un “onnipotente. Certo se i fatti di via Pinto sono veri vi è una caduta di stile segno evidente che la scuola sta perdendo la sua identità’. Donato Paolino ha già chiamato il suo avvocato, si aggiunge certamente un’altra querela per Iavarone, i vertici a questo punto, dopo le ferie farebbero bene a mandarlo direttamente in pensione in alternativa devono provvedere ad un controllo più efficace perchè ormai Iavarone fa fatica a frenare i suoi istinti.

