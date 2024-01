VALLO DELLA LUCANIA, RAGAZZA SCOMPARE NEL VUOTO SI CERCA OVUNQUE

Andrea Denise, 18enne, da pochi mesi, di Vallo della Lucania è scomparsa da questa mattina. L’annuncio lo ha dato la madre su Facebook. La donna ha riferito che la 18enne,di origine rumena, “ non è entrata a scuola a Vallo Scalo, all’istituto “Acel Kays” e di aver avuto con lei l’ultimo contatto alle 10 di questa mattina”.

La donna ha anche riferito che la 18enne non era nemmeno sull’autobus che solitamente prende, alle 14.00, per fare ritorno a casa ad Omignano Scalo.La ragazza, alta 1,60 , quando è uscita di casa indossava una giacca nera pantaloni neri, e aveva uno zaino viola/lilla. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

L’APPELLO DELLA MADRE

Mia figlia Denisa stamattina non è entrata a scuola a Vallo Scalo “Acel Kays”. L’ho sentita per l’ultima volta alle 10 di stamattina e mi ha detto che era a scuola. Invece a scuola non è mai entrata e non era nemmeno sull’autobus delle 14 che lei prende per ritornare a Omignano Scalo dove viviamo. Al telefono non ci risponde. Ha con lei tutti i documenti ed è maggiorenne da pochi mesi. Aiutatemi a diffondere questo messaggio con la foto e datemi notizie al numero…….3391515215

