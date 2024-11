VALLO DELLA LUCANIA, UOMO PROVOCA LA RISSA IN UN BAR ARRESTATO

Una notte di follia a Vallo della Lucania si è conclusa un arresto da parte dei carabinieri della locale tenenza, guidati dal tenente colonnello Valerio Palmieri. L’uomo ha seminato il panico in un bar del centro, danneggiando parte dell’arredamento, prima di dirigere la sua furia contro una pattuglia dei militari.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, M.R. si era recato in un bar di Vallo della Lucania. Qui ha iniziato a creare il caos tanto che si è reso necessario contattare il 112.I carabinieri della radiomobile di Vallo della Lucania sono intervenuti sul posto per provare a placare l’uomo. All’arrivo dei militari, però, questo si è scagliato contro di loro, colpendo e danneggiando lo specchietto retrovisore di una delle auto di servizio. Non contento, ha minacciato i carabinieri con delle forbici.

Grazie alla prontezza dei militari, però, la situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo e Romano è stato arrestato.

