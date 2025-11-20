VALLO DELLA LUCANIA,GDF SALERNO: BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE E DOCUMENTALE

Un vortice di operazioni opache, conti inattendibili e milioni di euro svaniti nel nulla. È lo scenario emerso dall’inchiesta che ha portato i Finanzieri del Comando Provinciale Salerno, nell’ ambito di una complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria delegata da questo Ufficio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, nei confronti di tre imprenditori operanti nel settore farmaceutico, ritenuti responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le indagini, eseguite dai militari della Compagnia di Vallo della Lucania, hanno consentito di acclarare come gli imprenditori, agendo in qualità di amministratori di fatto e – uno di essi – anche di diritto di una società esercente l’attività di rivendita all’ingrosso di farmaci, hanno cagionato il dissesto della stessa per effetto di operazioni dolose con un passivo di oltre quattro milioni di euro di debiti accumulati sia verso l’Erario che verso i fornitori.

Gli accertamenti contabili svolti hanno evidenziato anche una tenuta della contabilità in violazione dei principi di trasparenza e veridicità, rendendola di fatto inattendibile, nonché la significativa distrazione di rimanenze di magazzino per un importo non inferiore a quattro milioni di euro. Ancora, uno degli indagati, prima della formale dichiarazione di liquidazione giudiziale, disponeva direttamente dal conto della fallita bonifici sul proprio conto. In sostanza le indagini hanno disvelato che la società, di fatto, acquistava medicinali in quantità enormemente superiori al proprio fabbisogno, per poi rivenderli all’ingrosso – peraltro senza le necessarie autorizzazioni – ad altre farmacie e parafarmacie riconducibili agli stessi indagati, senza che nella gran parte dei casi venisse eseguito alcun pagamento.

