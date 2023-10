VALLO DELLA LUCANIA,LITE FURIBONDA MEDICO ACCOLTELLA LA MOGLIE FERMATO

Un uomo, un medico, avrebbe ferito gravemente la moglie al culmine di una lite. Il fatto è accaduto stamane a Vallo della Lucania, non distante da piazza Santa Caterina. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il marito, un noto professionista, è stato fermato. Avrebbe utilizzato un coltello per colpire la malcapitata. Avviate tutte le indagini del caso.

L’episodio è avvenuto in città, a pochi passi dal centro, non lontano da Piazza Santa Caterina. Un uomo, un noto medico in servizio presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, sarebbe il responsabile del gesto.

Stando alle prime ricostruzioni avrebbe colpito la moglie al culmine di una lite. I carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania, agli ordini del tenente colonnello Sante Picchi, hanno avviato le indagini sul caso raccogliendo immediatamente le prime testimonianze della donna. La vittima, per fortuna, non sarebbe in gravi condizioni.

