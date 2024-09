VALVA,SBANDA CON IL MEZZO IN PIENO CENTRO E MUORE

Valva si è risvegliata sotto choc per la morte di Emanuele Miolli. Il giovane elettricista ha perso la vita in un incidente stradale.

Ieri sera stava percorrendo la strada provinciale che attraversa il centro cittadino a bordo del suo scooter quando, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo finendo con violenza sull’asfalto.

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Cordoglio e dolore sono stati espressi sulla sua bacheca social da parenti, amici e conoscenti.

“Non ci sono parole per esprimere un dolore così grande. Emanuele Miolli veglia sulla tua famiglia e su tutti noi che ti abbiamo voluto un mondo di bene R.i.p“, scrive Carmine.

“Ti voglio ricordare così cugino questa è l’ultima foto scattata insieme. Stento ancora a crederci che non ci sei più, purtroppo il signore prende solamente la gente buona perché quella cattiva non la vuole neanche lui anche se ci vedevamo una volta all’anno avevamo un rapporto come fratelli.

Sarà dura pensare che da ora in poi non potremmo più vederci hai lasciato un dolore incolmabile dentro. Fai buon viaggio“, il messaggio del cugino Rocco.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...