19 Settembre 2025

VIAGGIAVO DA SOLO ANDREA ARZANO IL GIOVANE MORTO A PONTECAGNANO

admin 19 Settembre 2025

Pontecagnano Faiano. Perde la vita in un incidente stradale un 20enne di Oliveto Citra Andrea Arzano in un tragico incidente. La tragedia si è verificata ieri sera intorno alle 23 e 15 circa sulla Strada Provinciale 275, in via Lago Lucrino. La vittima, alla guida di un Suv Toyota, avrebbe perso il controllo dell’autoveicolo schiantandosi contro alcuni blocchi di cemento posizionati lungo il margine della strada. Il giovane, che secondo una prima ricostruzione viaggiava da solo, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’automobile. Per estrarlo c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il 20enne è deceduto sul colpo, i soccorsi prestati non hanno potuto che constatare il decesso. Sulle cause del sinistro mortale indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che giunti sul posto hanno provveduto ai rilievi planimetri e ad informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

