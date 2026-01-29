2 Febbraio 2026

VIOLENTO INCIDENTE SULLA SS18 A CAPACCIO PAESTUM: QUATTRO MEZZI COINVOLTI MA FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO

admin 29 Gennaio 2026

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16, lungo la SS18, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. Il sinistro ha coinvolto complessivamente quattro mezzi: tre autovetture e un furgone. Nonostante l’entità dell’impatto, che ha provocato ingenti danni ai veicoli, fortunatamente non si registrano feriti tra passeggeri e conducenti.

La dinamica del sinistro e i mezzi coinvolti

Nello scontro sono rimaste danneggiate due Fiat Punto e una Toyota, che, a seguito della collisione, hanno terminato la loro corsa contro il guardrail. Il quarto veicolo, un furgone, ha perso parte del carico trasportato, disperdendo vari oggetti lungo la carreggiata e creando ulteriori rischi per la viabilità. La forza dell’urto è stata tale da far scattare gli airbag nelle vetture, a testimonianza della violenza della carambola e dei momenti di forte apprensione tra i presenti.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 della Croce Rossa, provenienti dalla postazione di Piazza Santini, per prestare i primi soccorsi e verificare le condizioni delle persone a bordo. Contestualmente, i carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno effettuato i rilievi necessari per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Disagi alla circolazione

Il traffico sulla SS18, particolarmente intenso nel pomeriggio, ha subito pesanti rallentamenti. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e permettere ai militari dell’Arma di operare in sicurezza, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto interessato. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei detriti e dei veicoli incidentati.

