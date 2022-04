L’Ucraina, dice, è il cancello d’ingresso per la barbarie russa. Occorre, necessariamente, bloccare, in tutti i modi, Putin. Draghi accoglie l’appello di questo che vuole entrare nell’Unione Europea ed asseconda aiuti militari. Si propende per un intervento della Santa Sede

Dopo i videocollegamenti con i Parlamenti d’Europa, Regno Unito, Canada, Stati Uniti, Germania ed Israele, il presidente ucraino Zelensky ha parlato da Kiev alle Camere italiane, riunite a Montecitorio. Una standing ovation dei parlamentari italiani ha accolto la sua immagine in diretta proiettata sul video dell’Aula della camera. Poco prima Papa Francesco aveva chiamato al telefono Zelensky, il quale, nel corso della conversazione lo ha invitato in Ucraina. Dopo il suo intervento ha preso la parola il premier Mario Draghi che ha detto che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione Europea. Il presidente ucraino ha detto che l’invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare città ucraine ed alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che era abitata da mezzo milione di abitanti. Adesso questa città è come Genova. Zelensky ha proposto di immaginare Genova completamente bruciata. Nei precedenti discorsi ai parlamenti occidentali, egli ha dimostrato una grande efficacia nella scelta delle immagini e delle citazioni. Ad ascoltare il sui discorso, che è durato 12 minuti in tutto, ci stati fra gli altri il presidente del Senato Elisabetta Casellati, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il premier Mario Draghi, l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk, ed i parlamentari. Non tutti, però. Alcuni, infatti, sono mancati all’appuntamento, o perché in polemica aperta con l’iniziativa, o per marcare, più sottotraccia, un distinguo personale rispetto alla posizione su questa guerra presa dall’Italia e dai suoi principali partiti politici. Sempre secondo Zelensky l’Ucraina è il cancello per l’esercito russo e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare.

Il presidente ha ringraziato l’Italia per l’aiuto agli Ucraini. Più di 70.000 sono stati costretti a fuggire, e più di 25.000 di loro sono bambini. In Italia è nato il primo bimbo ucraino da una madre scappata dalla guerra causata da una sola persona. Decide di bimbi sono nei nostri ospedali e loro gli è grato. Dal primo giorno, l’Italia ha condiviso il loro dolore, aiutato gli ucraini con il proprio calore e con la propria forza. Ma Zelensky ha anche sottolineato che l’invasione dura da più di 27 giorni, quasi un mese. C’è bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni. Nel frattempo il bilancio si fa sempre più drammatico. Zelensky ha ricordato che qualche tempo fa ha parlato di un incontro a Firenze ed ha chiesto a tutti gli italiani di portare il numero 79, che rappresentava il numero dei bambini uccisi. Ora sono 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate. I morti sono nelle fosse comuni e nei parchi. Il presidente ucraino ha pregato l’Italia di non accogliere, neanche per le loro vacanze, gli oligarchi russi. Si devono congelare immobili e conti, sequestrare gli yacht e bloccare gli asset di chi in Russia ha il potere di decisione. Ha chiesto anche di sostenere le sanzioni e l’embargo contro le navi russe nei nostri porti. Non dobbiamo permettere assolutamente eccezioni alle sanzioni per nessuna banca russa. A Kiev torturano, rapiscono bambini, distruggono e con i camion portano via i loro beni. L’ultima volta, in Europa, questo gesto è stato compiuto dai nazisti. L’esercito russo è riuscito a minare anche il mare vicino ai loro porti. Questo rappresenta un pericolo anche per i paesi vicini. Zelensky ha chiesto di fermare uno solo, affinchè sopravvivano a milioni. Quindi si è rivolto al popolo italiano perché bisogna fare il possibile per garantire la pace. Questa è una guerra creata per decine di anni da una sola persona, che ha guadagnato molti soldi con le esportazioni di petrolio e gas, ed ora li usa per la guerra. In un tweet l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andryi Yurash, ha fatto sapere che Papa Francesco ha chiamato al telefono il presidente ucraino, il quale, nel corso della conversazione, lo ha invitato nel suo paese. Zelensky ha confermato che ha parlato con sua Santità, il quale gli ha detto parole molto importanti. Il popolo ucraino è diventato l’esercito. Nel suo account Twitter Zelensky ha proseguito affermato di aver raccontato al Papa la difficile situazione umanitaria ed il blocco dei corridoi di soccorso da parte delle truppe russe. Il presidente ucraino ha aggiunto che il ruolo di mediazione della Santa Sede nel porre fine alla sofferenza umana sarebbe accolto con favore. Ha anche ringraziato per le preghiere per l’Ucraina e per la pace.

Dopo i brevi interventi dei presidenti di Camera e Senato, ha preso la parola il premier Mario Draghi, il quale mercoledì 23 marzo è stato di nuovo a Montecitorio ed a Palazzo Madama per le comunicazioni in vista del prossimo consiglio europeo, che rappresenterà un appuntamento cruciale che determinerà le prossime mosse dell’Ue sui fronti umanitario, sanzionatorio ed energetico. Draghi ha scandito che si vuole disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa. Si tratta di un processo lungo fatto di riforme necessarie. L’Italia è a fianco dell’Ucraina in questo processo e vuole questo paese martoriato dalla guerra nell’Unione Europea. Ha assicurato che davanti a queste inciviltà non ci si gira dall’altra parte ed ha sottolineato che oggi l’Ucraina non difende non solo sé stessa, ma la nostra pace, oltre che alla libertà ed alla sicurezza. Draghi ha poi riconosciuto la resistenza di questo paese e di tutti i luighi in cui si abbatte la ferocia del presidente Putin è eroica. Draghi ha garantito che l’Italia è pronta a fare di più sulla crisi ucraina ed ha aggiunto che a chi scappa dalla guerra bisogna offrire accoglienza, di fronte ai massacri bisogna rispondere con aiuti, anche militari, alla resistenza. Ha affermato anche che al crescente isolamento di Putin dobbiamo opporre l’unità della comunità internazionale. L’Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera e democratica. L’Italia, il governo, il parlamento, tutti i cittadini sono con voi! Guido Honorati Broggi