Il lockdown fu una scelta giusta fatta dal governo Conte.Nonlo dico io lo affermano gli esperti a tutti i livelli e fu un’azione così tanto virtuosa che ha messo in condizione il paese di reagire all’emergenza.Oggi il quadro è cambiato,ribaltato dalla situazione politica.Il governo ha avuto ragione a non voler aprire le discoteche,le hanno aperte le regioni,il governo poi è intervenuto con un provvedimento ad hoc.Quindi la colpa della recrudescenza estiva del virus è solo colpa dei presidenti di regione che hanno riaperto le discoteche ed hanno fatto ripartire il contagio.Come il governo non può essere esente da colpe sulla riapertura agli altri stati con il vai e vieni.Vergognoso provvedimento di Conte e vergognoso comportamento di chi è andato a farsi le vacanze fuori nazione in un momento di così grande emergenza.Giusto il provvedimento di Conte di tenere chiuse discoteche e stadi.Ora però siamo al culmine.Questi assassini vogliono riaprire le scuole e nessuno parla,ne medici,ne virologi,ne infettivolgi,ne scienziati,ne forze di minoranza a partire da quel razzista di Salvini.Nessuno dice che riaprire le scuole sarà un ecatombe,il contagio non si potrà più controllare.Ma sarà l’ennesima emulazione sulla via della seta(movimento 5 stelle -Cina).Il lockdown è un modello suggerito dai cinesi,le mascherine sono cinesi,il monopattino è cinese.Tutti gli interessi del movimento 5 stelle sono con la Cina.I banchi con le rotelle sono frutto di un accordo con la Cina. Per cui la riapertura delle scuole è un accordo solo Italia-Cina.E nessuno parla,ma quale opposizione fa qual disco rotto e incantato di Salvini che non capisce un cazzo?Sa solo parlare dei meno colpevoli, gli extracomunitari, vittime del razzismo di Salvini e degli interessi del Pd che con gli immigrati clandestini fa i soldi,ma non mette il veto sulla riapertura delle scuole.

E cosa guarda quella inutile caffettiera vuota della Meloni che sa solo fare incetta di poltrone per se stessa ma non guarda agli interessi del Paese e non si preoccupa minimamwnte di denunciare gli sfasci veri del governo,dei grillini e dei pidioti.Sono tutti una monnezza,sono degli assassini. Il comitato scientifico che fa,dov’è perchè non parla,perchè non si oppone a questa tragedia annunciata.perchè non interviene l’oms.Tutti zitti.Riaprire le scuole dopo l’esempio della Francia,della Spagna e di altri Paesi è follia,e questa volta non si può dire che l’Italia è stata presa di sorpresa perchè la nefasta riapertura delle scuole in altre Stati è un esempio da non seguire.Per me vanno denunciati per strage questi politici da strapazzo e se abbiamo torto noi denunciateci per procurato allarme.Per quanto mi riguarda se aprono le scuole e fanno salire il contagio sono degli assassini,gente di poco conto,Hitleriani a tutti gli effetti.Perchè a pensar male non si sbaglia mai.La salita dei contagi serve a rimanere al governo per Conte i delinquenti a 5 stelle,gli eterni sconfitti del Pd con il silenzio assenso di Salvini e della Meloni politicanti di 4 soldi incapaci di fare opposizione e di dire basta occupando le scuole ed evitando che possa ripartire l’emergenza.Questo quadro politico è fatto di delinquenti e assassini.Sergio Vessicchio