AUTO RUBATE A PALOMONTE RITROVATE A BATTIPAGLIA E BELLIZZI

Sono state ritrovate a Battipaglia e a Bellizzi le due auto rubate qualche giorno fa in una concessionaria di Palomonte. Si tratta di un’Audi A5 e di una Volkswagen Tiguan. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, al comando del Capitano Graziano Maddalena, hanno rinvenuto i veicoli nelle due città del Salernitano.

Ancora è caccia ai banditi che si sono resi responsabile del furto.Nei giorni scorsi ignoti si erano introdotti nella concessionaria portando via le auto e in seguito, non contenti, si erano introdotti anche in alcune abitazioni della zona.

