BELLIZZI,LA CITTÀ PIANGE VINCENZO BOVE

La comunità di Bellizzi piange la tragica scomparsa di Vincenzo Bove, 22enne che ha perso la vita in un incidente stradale lungo la SP 26/d tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.

Questa mattina, mentre viaggiava a bordo di una Ford Fiesta assieme ad una ragazza, si è verificato l’impatto fatale.

Tifoso granata, Vincenzo seguiva la Salernitana assieme al padre. Oltre ad essere appassionato di calcio, il giovane praticava lo sport nelle vesti di portiere. Tutta la città è nello sconforto per l’ennesima vittima della strada.

Il ragazzo, verosimilmente, si trovava alla guida di una vettura che si sarebbe scontrata contro un’altra macchina. Nell’impatto sono rimasti feriti la fidanzata 21enne del giovane, trasportata in codice rosso all’ospedale, e un 47enne, alla guida dell’altra vettura. Sul posto i sanitari e i carabinieri che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

