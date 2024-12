CALCIO I TEMI DELLO SCORSO WEEK END

L’Atalanta sola al vertice del campionato rappresenta una novità ma anche la Lazio vincente a Napoli dopo averla eliminata in coppa Italia lanciano un m messaggio chiaro al campionato saranno protagoniste per lungo tempo di questo anno calcistico e vedremo se resteranno fino alla fine in gioco. La Juventus contro il Bologna fa un altro passo indietro e ora nemmeno il gioco si intravede come prima. C’è da lavorare molto ma Tgiago Motta lascia a desiderare nella scelta della formazione e nelle sostituzioni, sbaglia sempre e per la Juventus rappresenta un ulteriore complesso.

Archiviato il pareggio di Modena, restano ancora quattro partite prima dello stop invernale del campionato e della fine del 2024. La Salernitana dovrà giocare adesso due partite consecutive in casa seguite poi da due di fila in trasferta. La classifica non è cambiata, i campani si trovano ancora al quintultimo posto in coabitazione con altre due squadre (Sampdoria e Modena) mentre la zona playoff ora dista quattro lunghezze (erano tre prima di questo turno). La strada intrapresa dall’arrivo di mister Colantuono sembra quella giusta ma la svolta decisiva non è ancora arrivata. Servirebbero due vittorie di fila per staccarsi dalle zone calde della graduatoria e quale occasione migliore con le due partite di fila allo stadio Arechi. Prima ci sarà il derby con la Juve Stabia poi la sfida con il Brescia. Due partite fondamentali quindi per i campani, che devono dare la sterzata giusta alla vigilia del calciomercato. Non saranno gare semplici, le Vespe sono una delle sorprese del campionato mentre il Brescia al momento non è in una buona condizione ma sulla carta resta comunque una squadra temibile. La Salernitana però dovrà far valere il fatto di giocare in casa e quindi il club chiama a raccolta i tifosi. Sergio Vessicchio

