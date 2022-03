Quando se ne vanno persone come il Ragioniere ci sentiamo tutti più soli. Non si tratta solo di un detto è la verità in special modo per chi come noi fa questo lavoro. Conoscevo il titolare di Tv oggi da sempre, da quando, circa 35 anni fa cominciai a fare questo lavoro. Ho avuto molti rapporti di collaborazione con lui nel corso del tempo in vari settori del mondo giornalistico. Quel sorriso con il quale ci accoglieva nel suo ufficio, prima sul lungomare dove c’erano gli studi di tv oggi e poi nella zona industriale dove successivamente si spostarono, era disarmante, paterno, familiare. Anche se non lo eri si sembrava sempre suo dipendente, suo collaboratore. Sempre pieno di consigli, mai invadente e sempre attento e pieno di calore. Ma era quel sorriso che impressionava, sotto i baffi, con l’ironia sempre pronta e quella mano tesa quando ci salutava , talvolta quella pacca sulle spalle, che erano timbri di saggezza per il ritorno ad Agropoli. Tante volte si passava dal suo ufficio anche solo per salutarlo. Per chi come me ama il lavoro che fa,Lambiase rappresentava un monumento perchè era uno di quelli che aveva “messo” una televisione, usando un’espressione della nostra provincia. Aveva alzato un’antenna, aveva dato la possibilità di fare televisione, lui come tanti altri. Aveva dato una voce a chi amava questo lavoro. Remo lo sa quanto io gli ero legato e ogni volta che ho rivisto Remo successivamente gli ho sempre detto: “Salutami il ragioniere”

Non lo piange solo Tv oggi la sua televisione inventata da lui, lo piange l’intero mondo della comunicazione e dell’editoria salernitana. Il ragioniere, come tutti lo chiamavano è stato il fondatore di tv oggi Salerno oggi nelle mani del figlio Remo il quale ha raccolto la difficile eredità del ragioniere nel migliore dei modi. Tanti giornalisti e tecnici di successo sono passati per Tv oggi Salerno, Nico Piro, oggi inviato Rai, Massimo Postiglione e Veronica Voto oggi a Sky, Ida Barone a Mediaset e Vira Carbone e Franco Simonetti e tanti altri. Ma è giusto ricordare i volti storici legati a Tv oggi come Aldo Bianchini, Gigi Caliulo il quale gestì un momento difficile di tv oggi entrando giovanissimo non ancora maggiorenne Ersilia Grillo la prima direttrice donna. Un abbraccio a tutti i colleghi attuali diretti da Remo.

L’ANNUNCIO

Ad annunciare la morte di Lambiase la sua stessa tv, queste le parole: “Aveva 82 anni. Le condoglianze della nostra redazione al nostro editore, Remo, ed a sua sorella, Stefania ed alla moglie, Rosanna. I funerali si terranno domani alle otre 10.30 presso la Chiesa di Santa Maria ad Martires, a Torrione.” Naturalmente ci aggiungiamo e ci stringiamo alla famiglia, a Remo e Stefania e alla dolce signora moglie del ragioniere. Siamo solidali con la redazione tutta, i tecnici e tutti coloro che costituiscono lo straordinario team di Tv oggi Salerno la quale, nel giorno della morte del ragioniere, ha continuato, giustamente, le trasmissioni per onorarne la memoria. Un gesto d’amore da parte dei colleghi e della gestione attuale di Tv oggi Salerno. Sergio Vessicchio