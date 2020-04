Un vecchio ubriacone,logoro e pieno di vodka è diventato un fenomeno da baraccone per trasmissioni spazzatura e collegamenti circensi.Sono giorni e giorni in piena emergenza virus,in passato era già stato più volte protagonista di pagliacciate,che sta picchiando duro nei confronti del sud.Prima dalle pagine di Libero poi attraverso i microfoni che gli danno parola per fare ascolti di anti comunisti e anti grillini.E purtroppo il suo comportamento rianima proprio i cinque stelle categoria nella quale aveva sguazzato definendoli in tutti i modi e la cosa più triste che con il suo atteggiamento razzista li riabilita.Feltri che avevamo,in passato,apprezzato per il suo modo schietto e frontale di dire le cose tramonta nel peggiore dei modi.La frase detta in diretta tv ieri sera ne decreta la fine e lo colloca nei rifiuti umani,nella raccolta differenziata della monnezza. Parlare di radiazione dall’albo dei giornalisti sarebbe la cosa meno grave tanto l’ordine non serve ad un cazzo e Feltri anche con una radiazione potrebbe parlare continuare a comparire in veste di opinionista,collaboratore,articolista,opinion man ecc ecc.

Noi siamo stati radiati per aver detto che le donne non possono arbitrare nel calcio maschile ed è molto ma molto meno pesante di quanto ha detto l’ubriacone nordico,ma chi se ne fotte dell’albo. La radiazione di Feltri deve essere intellettuale,di pensiero.A radiare Feltri devono essere i conduttori,gli editori,i lacchè tanto la gente lo ha già radiato.Le parole offensive dei questa vecchia baldracca del giornalismo lo relegano in fondo al barile che lui ha già raschiato finendo direttamente nel cesso.E li che deve stare altro che radiazioni e punizioni burocratiche che non ne scalfirebbero la condotta di questo pupazzo di cartapesta imbalsamato dietro una poltrona con il microfono,il computer e quei quattro epiteti che dice ormai diventati slogan per una derisione nazionale.Feltri è affondato colpito dall’odio,dal razzismo e dalla grandezza del sud.Se dovessimo interpretare il pensiero di un Feltri come l’equivalente di quello dei lombardi, senza dubbio, si renderebbe indispensabile un’ intervento urgente di sanificazione “miracolosa” da parte dei più importanti addetti ai reparti d’igiene mentale del Sud. PER FORTUNA NON È COSÌ. Poveraccio lui e quanti non conoscono la storia e sono mentalmente disturbati. Viva l’ ITALIA.Sergio Vessicchio