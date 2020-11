Oggi è la giornata mondale contro la violenza sulle donne. Troppe sono ancora le violenze che quotidianamente si perpetrano sulle rappresentanti del gentil sesso e troppi sono ancora i retaggi di una cultura vergognosa fatta di soprusi, violenze, maltrattamenti sia dal punto di vista fisico che morale. La donna è intellettualmente superiore all’uomo perchè interpreta fedelmente la riproduzione che genera la vita. Se i cattolici affermano che la nascita è un miracolo ogni volta che avviene non possono negare che il Supremo Dio abbia dato alla donna quel ruolo così importante e strategico di mettere in atto il Suo Miracolo. Per i non cattolici la donna è comunque l’essere superiore perchè Dà la vita e razionalmente è colei che fa il miracolo, può sembrare un controsenso, pensateci non lo è. La vita è un miracolo per i credenti e per i non credenti. La protagonista principale è sempre Lei, la donna. Come si può solamente pensare di Farle del male. Può succedere uno screzio, una lite, una parolaccia, questo è umano, non si può e non si deve andare oltre. L’uomo solitamente è un animale indomabile in special modo quando si tratta di sesso. L’estremizzazione del concetto non può considerarsi allarmante se solo si tiene contro della cronaca che quotidianamente scuote le nostre coscienze e deve farci riflettere. Quindi no alla violenza sulle donne per nessun motivo. Di violenza sulle donne però non dobbiamo parlare soltanto tenendo presente le vessazioni dal punto di vista fisico. Violentare una donna è anche esporla a dei ruoli che non le competono.

L’uomo spesso la violenta mettendola in ridicolo affidandole compiti non omogenei alla personalità di una donna. Abbiamo già premesso la grandezza della donna nel dare la vita ad ogni essere umano, più grande di così c’è solo Dio per cui minimizzarne le attività ludiche, ricreative e di crescita vuol dire ridimensionarla e forse inconsciamente è questa una delle più grandi violenze che la donna possa subire. La donna è una bomboniera con classe, arte, saggezza, intelligenza, cuore, coraggio, completezza, amore. Per cui noi diremo sempre no alle donne soldato, no alle donne arbitro tra gli uomini nello sport dove si covano violenze e soprusi , no alle donne nei luoghi sbagliati, nelle miniere ,sui porti a scaricare, sui camion ad autotrasportare e via dicendo. Dare ruoli di manovalanza al gentil sesso è azione indegna ed è violenza allo stato puro perchè ne snatura l’essenza, ne travisa il messaggio, ne devia l’attività alla quale è preposta. Parlare di violenza sulle donne non può e non deve limitarsi alle violenze fisiche perchè sarebbe riduttivo. Il concetto intellettualmente è ben più complesso e va affrontato senza pregiudizi. Le lotte femministe sono giuste fino ad un certo punto, risultano superflue rispetto alla grandezza della donna che non deve sostituire l’uomo perchè l’originalità della donna è un vertice supremo che va considerato in ogni momento. Il femminismo è una battaglia classista fatta soprattutto da lesbiche che vogliono stare al posto dell’uomo sessualmente, di fatto sono le vere nemiche della donna e sono coloro che forse più fanno violenza morale verso le donne. I diritti li ha stabiliti Dio e per i non credenti la natura.La donna è un essere superiore e per questo va rispettata. La violenza sulle donne è la più grande ammissione di inferiorità perciò filosoficamente è l’uomo che deve ancora raggiungere la parità dei diritti. Ma per il ruolo che le ha dato Dio e la natura la parità l’uomo non la potrà mai raggiungere. Sergio Vessicchio