A nostro avviso per l’inizio dell’anno scolastico la Azzolina e il primo ministro Conte andrebbero indagati, processati, arrestati e andrebbero buttate le chiavi.Basta vedere i numeri di inizio ottobre e quelli di emtà ottobre. Hanno sulla coscienza almeno il 90 per centro dei morti della seconda ondata favorita solo ed esclusivamente dalla riapertura delle scuole e non lo diciamo noi, lo dicono gli studi di moltissimi scenziati. Conte e Azzolina fanno gli gnorri, fanno finta di non capire, le opposizioni sono inesistenti, inutili, fanno solo chiasso e non servono a niente, dalla Meloni a Berlusconi passando per quell’inetto e razzista del leghista. E’ inutile che parlano delle riaperture estive perchè nonostante l’inqualificabile apertura delle discoteche avvenuta ad opera delle regioni e la riapertura delle frontiere, l’Italia se ne stava uscendo dalla pandemia. Il problema si era quasi risolto.

La forzatura nel riaprire le scuole è stata devastante, hanno ucciso le persone e la magistratura dovrebbe fare chiarezza su questo. Noi lo avevamo scritto a più riprese prima che si riaprissero(clicca qua), poi (clicca qua),poi (clicca qua) poi (clicca qua).Articoli capaci di avvertire cosa stesse accadendo. Hanno riaperto le scuole consapevoli di cosa fosse accaduto perché si era verificata la stessa cosa negli altri paesi europei. Oggi potrebbero fare la stessa cosa ma non lo si deve consentire. O interviene il capo dello Stato Mattarella e li blocca, sarebbe meglio che li mandasse a casa, o la magistratura cominci a muoversi per verificare l’operato di questi assassini(per noi colpevoli dei morti della seconda ondata) nelle mani dei quali è finita la nostra nazione. A nostro avviso ci sono tutti gli estremi, fatti alla mano, per accusarli di strage già per quello che hanno fatto, poi la magistratura deve impedire che compiano nuovamente lo stesso delitto. I cittadini prendano coscienza e non mandino i figli a scuola. Oggi è tempo di chiusure e non di riaperture. Rinviare la riapertura di un mese o due mesi non cambia niente se non quella di salvare la vita di tante persone. ogni morto causato dalla riapertura delle scuole vada ascritto alla coscienza e alla fedina penale di Giuseppe Conte primi ministro e alla ministra alla pubblica istruzione Azzolina. La magistratura si muova e lo faccia subito. Sicuramente ci saranno anche altri motivi di contagio come la riapertura dei ristoranti, tra le prime cause del contagio, dei bar, dei viaggi e quindi si fa benissimo a chiudere. Il grosso viene però dalla riapertura delle scuole. Fermateli prima che sia troppo tardi. Sergio Vessicchio