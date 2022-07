Nessuna pietà per questo vigliacco, per questo delinquente, per questo assassino. Giuseppe Buono 41 anni di merda si è accanino verso due donne anziane, una l’ha uccisa Maria Martino 91 anni, un’altra l’ha ferita e il fratello Isidoro lo ha legato non sapendo, per fortuna, che nella stanza in cui lo ha segregato c’erano 380.000 euro. Il suo scopo era rubare in quella casa di Via san Leonardo aveva svolto lavoro di badante, sto vigliacco.

Ha preso circa 3000 euro trovati poi dalla polizia in casa. E per 3000 euro ha ammazzato una povera nonnina con una mazza di ferro come, poi, ha confessato. Questo uomo di merda non va processato, questo bastardo va isolato, messo in galera e fatto marcire per il resto della sua vita. Le nonne sono angeli, sono tesori, sono un patrimonio. La sorella poco meno anziana colpita anche lei. Questo schifoso non ha diritto di vivere. Va internato, va murato, va messo alla gogna, è uno sporco schifoso. nessuna pietà. Invece di accudirle le ha massacrate di botte. Non può esserci pietà per una vergogna del genere. E se ci sarà un solo avvocato che tenterà di difenderlo sia maledetto a vita. Povera nonnina Maria Martina, perchè ha dovuto fare questa fine. Sergio Vessicchio