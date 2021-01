Una strana coincidenza. L’arbitraggio killer contro la Salernitana da parte dell’arbitro Rapuano di Rimini poteva rimanere solo il killeraggio di un arbitro incappato in una partita storta (leggi qua). L’atteggiamento da disonesto di Rapuano di Rimini era troppo evidente e per chi come noi, abituati a seguire i grandi processi come calciopoli, gli scandali inventati ai danni della Juventus rivelatisi bolle di sapone, lo scandalo passaporti che ha coinvolto l’Inter di cui possiamo dire tutto e di più, i nerazzurri hanno falsato 11 campionati, le strategie della Tim per favorire i neroazzurri ecc ecc. e tanti altri anche nelle serie inferiori. Abbiamo portato alla luce partite vendute nei dilettanti, campionati imbrogliati dalle federazioni, allenatori che combinavano nei motel e sugli autogrill risultati con passaggio di denaro. Siamo troppo scaltri per non capire Rapuano di Rimini. Durante la partita si aveva proprio l’impressione che dovesse dimostrare a qualcuno che stava facendo come deciso. Solo un impressione? Questo lo dirà il tempo e la magistratura. Poi si scopre che su quella partita dal pronostico a favore della Salernitana prima in classifica c’era stato un flusso di scommesse anomalo sulla vittoria del Pordenone nettamente sfavorito prima della gara.

A quel punto tutti siamo portati a pensare che 1+1 fa 2. E ora tutti ci chiediamo ma l’arbitraggio di Rapuano ha un collegamento tra il flusso di scommesse e il suo atteggiamento? A pensar male non si sbaglia mai. Per questo motivo, in questa vicenda, si deve andare fino in fondo.In questo momento difficile a tutti i livelli, con il calcio che annaspa e si tiene in piedi per scommessa, mo ci vuole, si può assistere a questo stato di cose? Magari sarà una bolla di sapone, una coincidenza, un fatto causale, un cattivo pensiero, ma lo dobbiamo sapere. La magistratura deve indagare. Non può passare tutto come se nulla fosse stato. Abbiamo sollevato nel tempo i nostri dubbi sull’elezione di Nicchi ai vertici della classe arbitrale decisa proprio nella sezione arbitri di Salerno come abbiamo raccontato da tempo (leggi qua) per far fuori Roberto Boggi e favorire l’ascesa di Pisacreta, tutto legittimo per carità, con questo non vogliamo legare la vicenda Rapuano – scommesse a quell’elezione o ai vertici dell’AIA, sono cose diverse ma riteniamo che il vertice arbitrale non può e non deve non agire in questa situazione. Deve fermare Rapuano subito, aspettare le inchieste perchè sulla partita ci saranno e valutare cosa viene fuori. Mandare ancora Rapuano sui campi di calcio è molto pericoloso per vari motivi. In primis perchè se a Salerno ha combinato quei guai vuol dire che non può essere in forma, ne lucido, ne all’altezza, qualsiasi osservatore presente lo può dire, poi perchè c’è questa strana coincidenza quella delle scommesse e del cattivo arbitraggio che non avranno nulla a che vedere una con l’altra ma il pensiero comune oggi è quello di associare il cattivo arbitraggio con il flusso di scommesse sulla vittoria del Pordenone favorita dalle decisioni sbagliate dell’arbitro. Schiariteci le idee e dimostrateci il contrario. Sergio Vessicchio

