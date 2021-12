Due pesi e due misure. Ormai senza controllo si va verso un favoritismo senza controlli. La decisione di De Luca di limitare le manifestazioni all’aperto ha, di fatto, ha bloccato l’associazione Altro Spazio la quale aveva organizzato per il 27 di dicembre un bellissimo festival musicale e artistico che avrebbe coinvolto musicisti di rilievo nazionali e locali, mostre di fotografia e pittura dal vivo. Ci sarebbe stata anche una lettura di favole per bambini nel pomeriggio. Il tutto nel centro storico di Agropoli, nella piazzetta della Madonna di Costantinopoli.

IL COMUNICATO DI ALTRO SPAZIO

Siamo delusi. Non abbiamo altre parole che possano descrivere il nostro stato d’animo attuale. Dopo tanta fatica speravamo di ritornare finalmente ad organizzare un evento ad Agropoli, ma così non sarà.

Vogliamo sottolineare che siamo ben consapevoli della delicatezza della situazione sanitaria attuale e ci teniamo a dire che per noi la salute della comunità viene prima di ogni evento o personalismo. Per tale motivo, abbiamo deciso di annullare l’edizione natalizia di Spaziale.

Le richieste del presidente De Luca sono per noi illogiche e pericolose poiché crediamo fermamente che proibire gli eventi pubblici all’aperto sia un paradosso nel momento in cui vengono invece incentivati quelli al chiuso. Sappiamo benissimo che il Green Pass non esclude in alcun modo la possibilità di contagiarsi e di trasmettere il contagio e, pertanto, abbiamo deciso di non sottostare alle manie di protagonismo di De Luca e di tutelare la salute nostra e del nostro pubblico. Spaziale non si terrà in alcun luogo chiuso, non ci sarà alcun compromesso, stavolta passiamo portandoci dietro tanta, ma tanta, delusione.

Reagiremo presto tutti insieme, ma ora è il momento di incassare. Vi ringraziamo per esserci stati vicini anche in questa occasione.

LA REAZIONE DI MICO ARGIRO'(FOTO) UNO DEGLI ARTISTI PIU’ IMPORTANTI DI AGROPOLI

“Spaziale invernale non si farà, questa è la notizia e questo sotto è il comunicato, giusto e corretto, della nostra associazione AltroSpazio che con amore e passione lavora per il nostro territorio (gratis). Mi permetto io, quindi, la scorrettezza. La decisione di De Luca è una merdata, che penalizza, come sempre, il settore artistico-culturale e la socialità. È mia idea che la malattia oggi non c’entri più nulla con le decisioni prese, che sia a tutti gli effetti uno strumento di governo e di repressione.

D’altronde il nostro presente ha accettato tante altre contorsioni negli ultimi anni, tra cui il coprifuoco, la ghettizzazione, la cessione in affitto dei diritti e altre amene cose fino allla sospensione lavorativa di chi non si adegua. Credo che il colpo alla cultura, laddove invece si può tranquillamente passeggiare per mercatini o visitare originali case di Babbo Natale (o babà Natale, cit. Vessicchio), e alla socialità, per la quale devi essere schedato e benedetto anche solo per bere con qualcuno fuori casa, non siano casuali.

Buone feste, ci rimandiamo a tempi migliori.”

DUE PESI E DUE MISURE

La scappatoia del “Babbà Natale” di fare tutto su prenotazione e poi lo stesso entrano tutti basta che pagano, senza controlli di finanza, ispettorato del lavoro, carabinieri e vigili urbani, evidenzia come l’illegalità(la vera casa di babbo natale) sovrasta la serietà e il perbenismo. Quando i vigliacchi dicono che non ci sono persone che organizzano manifestazioni ad Agropoli mentono sapendo di mentire. AltroSpazio è una di quelle che avrebbe potuto fare qualcosa con l’avvallo delle autorità e invece deve arretrare rispetto ai provvedimenti del presidente della giunta regionale. Un caso evidente di cosa sta succedendo in città e di quale clima c’è. La casa di babbo natale è proprio il classico esempio di babbà, proprio per questo.