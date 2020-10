Il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, fa il punto della situazione Covid sul territorio comunale.“Ad oggi, riferisce il sindaco con un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook dell’Ente, risultano sei persone positive al covid-19, siamo in attesa della conferma di un settimo probabile positivo. Quattro positivi risultano asintomatici, un quinto è paucisintomatico mentre per la sesta persona si e reso necessario il ricovero presso struttura ospedaliera: il ricovero è stato disposto in via precauzionale per monitorare le sue condizioni di salute avendo alcune patologie pregresse; in particolare siamo vicini alla signora ed alla sua famiglia, sostenendoli in queste ore difficili che stanno affrontando.

Per i primi tre positivi sono già state effettuate le indagini epidemiologhe, sono stati anche effettuati i tamponi e siamo in attesa di esiti. Per i successivi tre contagiati, si sta provvedendo al tracciamento dei contatti stretti e diretti, in modo tale da disporre, tramite Asl, i tamponi”.Il sindaco Guida invita tutti i cittadini ad uscire solo se strettamente necessario, utilizzando i dispositivi di sicurezza e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, inoltre si raccomanda vivamente di evitare contatti familiari, soprattutto ove ci siano persone fragili ed anziane.Miki Pappacoda