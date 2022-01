Amin Naghamouchi il giovane agropolese vittima, a suo dire, di Cyberbullismo da parte di una sua ex amica e di un giovane ragazzo al quale rivolge delle accuse pesanti rispondendo per le rime alle sue accuse apparse sui giornali e su qualche sito. Amin Naghampuchi solitamente cerca visibilità attraverso delle provocazioni pubbliche, cerca sempre ti attirare l’attenzione per entrare in politica con metodi moderni e ormai comuni a tutti coloro che aspirano ad avere un ruolo politico, questa volta però ha tutto il diritto di difendersi. Il giovane ha diffuso un comunicato stampa a risposta di quanto sta accadendo contro di lui.

Due giovani lo accusano di insulti attraverso messaggi. Amin Naghmouchi aveva già diffuso un video che vi proponiamo in coda all’articolo e ora licenza questo comunicato stampa: “Sono stato diffamato, calunniato e vittima di cyberbullismo da una ragazza che conoscevo benissimo con l’appoggio di un ragazzo g… È nato tutto per scherzo, le frasi che avete potuto leggere sono state emanate con tono scherzoso e genuino, così come lei faceva nei miei confronti. Nonostante io abbia cercato di risolverla in via amichevole dal momento che la reputo una “ragazzata e bambinata” ma che può rovinare l’immagine di una persona, i due diretti interessati non ne hanno voluto sapere niente. Ho deciso di querelarli assieme alle forze mediatiche che hanno messo in risalto nome e cognome. Tutto ciò è successo a mio modesto parere per una questione sentimentale. Il ragazzo g.. ha voluto e cercato di legarsi sentimentalmente con il sottoscritto, dinanzi a un mio rifiuto (perché del tutto diverso) ha deciso di vendicarsi influenzando questa ragazza. Quest’ultima invece si è mossa in maniera così viscida per pubblicità, notorietà e invidia nei miei confronti”