AGROPOLI, BENEDETTA SCUDERI CAPOLISTA DELL’ALLEANZA VERDI-SINISTRA PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO NEL COLLEGIO EUROPA/VIDEO

Una figlia di Agropoli, giovane ma già con un cospicuo bagaglio sia professionale che politico, si candida per sedere tra i banchi di Montecitorio. Sto parlando di Benedetta Scuderi, capolista dell’Alleanza Verdi-Sinistra per la Circoscrizione Estero, Collegio Europa. Può sembrare strano una simile scelta, ma chi conosce Benedetta sa che non lo è, visto che da tempo è co-portavoce dei giovani verdi a livello europeo (Federetion of Young European Greens), oltre che co-fondatrice dei Giovani Verdi Italiani. Ed è per questo che il suo partito le ha chiesto di candidarsi nel Collegio Europa e le ha riservato il posto di capolista, circostanza significativa a dimostrazione di come voglia puntare su di lei per raccogliere i tanti giovani che – spesso forzatamente – sono state costrette a lascare l’Italia e a cercare lavoro in Europa. Come dicevo, è una giovane figlia di Agropoli, ben conosciuta da tutti noi, che – già ha dimostrato di avere alle spalle un ottimo curriculum, innanzitutto professionale, oltre che politico.

Si è laureata in giurisprudenza con lode, ha all’attivo due master sulla Sostenibilità ed energie (conseguito presso la Bocconi di Milano) e in Politiche Pubbliche (conseguito presso l’University College of London), è abilitata allo svolgimento della professione forense ed è consulente per i servizi di sostenibilità aziendale e coinvolgimento delle comunità locali. Con questo biglietto da visita si presenta ai cittadini italiani residenti nei 46 paesi che compongono l’Europa, con idee precise e proposte concrete da portare in Parlamento, tese a fornire maggiore rappresentanza agli italiani ed italiane residente all’estero, maggiori servizi telematizzati ai nostri concittadini che vivono all’estero, ma soprattutto per facilitare il rientro in Italia dei tanti giovani costretti ad emigrare creando opportunità migliori e concrete di lavoro, studio, ricerca e servizi. Tra le prime proposte che intende presentare in Parlamento vi sono l’efficientamento e la creazione di una piattaforma digitale unica per l’accesso ai servizi consolari, dare concretezza al diritto al ritorno anche attraverso la rimodulazione della legge sugli sgravi a favore del cittadino di ritorno dall’estero, la riforma dell’AIRE dando la possibilità, con la creazione di uno stato di emigrazione semipermanente di non perdere – soprattutto per tanti giovani – diritti in Italia (in particolar modo quello della sanità). Sono convinto che, una volta in parlamento, le sue priorità non saranno dirette solo agli italiani all’estero ma lavorerà anche per la sua terra, per la nostra città, che ha diritto ad una rappresentanza parlamentare, e cercherà, con tutte le sue forze, di combattere l’emergenza sociale che affligge la nostra nazione e quella climatica che sta cambiando, molto più repentinamente di quello che si credeva, il volto del nostro mondo. Il mio augurio e, spero, quello di tutti gli Agropolesi è che ce la faccia. Possiamo darle tutti una mano, contattando conoscenti e parenti residenti in Europa, invitandoli a votare per Benedetta. Agropoli, il Cilento, l’Italia ha bisogno di forze giovani e preparate in grado di confrontarsi a livello globale con problemi che oramai travalicano i confini nazionali. In bocca al lupo Benedetta. Sergio Vessicchio