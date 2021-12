I carabinieri in sintonia con i vigili urbani sono entrati in azione alle prime luci dell’alba di questa mattina. Hanno effettuato una serie di sequestri dopo le perquisizioni ordinate dalla procura della repubblica. Al momento non si registrano arresti ma solo sequestri di alcune auto per la precisione le perquisizioni effettuate nel corso del blitz hanno portato alla confisca di sei autovetture non in regola, due le persone denunciate.

I Carabinieri di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello e coordinati dal comandante di stazione Carmine Perillo, sono entrati in azione questa mattina all’alba presso le case popolari di via Taverne. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Sergìo Cauceglia. Ricordiamo che nell’osservatorio regionale della camorra e negli ultimi rapporti della Dda i rom di Agropoli sono riconosciuti come un vero e proprio clan camorristico (leggi qua). Da sempre hanno costituito un pericolo per la comunità locale, tantissime sono le attività costrette a chiudere per colpa loro.

Minacce, accuse percosse, ruberie, di tutto e di più. La sola loro presenza costituisce per le attività un crollo di economia e in tanti sono stati costretti a chiudere. Da sempre e quindi anche negli ultimi tempi, la notte, sono un vero e proprio pericolo per le attività e per la gente comune. Tantissime sono state anche le azioni delle forze dell’ordine in questi anni ma questo, sembra, non sia servito a farli calmare. La città è sotto scacco. Questa mattina il blitz dei carabinieri e dei vigili, servirà? Intanto i carabinieri di Agropoli stanno producendo molto materiale per la procura della repubblica per cercare di ottenere l’ok per nuovi blitz e per altri controlli, non solo per i comportamenti ma anche per le attività illecite prima di tutto lo spaccio di sostanze stupefacenti e poi di tante altre cose.