Un completamento che si sposa perfettamente con il territorio. Nel parco nazionale del Cilento, nella sua capitale Agropoli, da due anni si cuciono camice su misura in grado di far innamorare vip e gente famosa che riveste ruoli importantissimi in Italia, in Europa e oltre oceano, negli Stati Uniti d’America ma non solo. I Sartori sono in via san Francesco 9, con un laboratorio di idee, di proposte e di novità in grado di accontentare qualsiasi richiesta. Dalla qualità dei tessuti, alla serietà organizzativa passando per un lavoro di cucitura di grande impatto.

PARLA GIOVANNI PECORARO L’ISPIRATORE INSIEME ALLA SUA COMPAGNA CHIARA CARNICELLI

Incontriamo ISartori Giovanni e Chiara nel loro laboratorio di via San Francesco, l’accoglienza è come sempre molto invitante. Sorriso largo, disponibilità, classe e grande propensione al dialogo. Giovanni parte da lontano: “Sono stato a Milano dove avevo con me la passione della sartoria napoletana, già da allora frequentavo maestri della sartoria napoletana. Tornando, dopo tanto lavoro, tanto impegno (e tanti successi N.D.R.) ad Agropoli ho conosciuto Chiara la mia compagna la quale è già inserita nel settore della moda, è una stilista, modellista, sarta. Da questo binomio è nata l’idea della nostra struttura, la mia conoscenza nel mondo sartoriale napoletano e la sua tecnica e bravura in questo contesto messe insieme hanno generato questo successo perfetto delle camice sartoriali napoletane capace di farci conoscere ormai già da tempo non solo in Italia ma anche all’estero e in altri continenti. Abbiamo richieste da ogni parte del mondo. Ad Agropoli abbiamo affinato la tecnica dei sarti maestri napoletani, camiceria come la nostra ce ne sono solo 7-8 in tutto il mondo, ripeto le richieste ci vengono da presidenti, vip, uomini di successo e di grande visibilità. Non abbiamo fatto grandi annunci pubblicitari perché abbiamo moltissime richieste e con altre prenotazioni i tempi di consegna si allungano, e invece volgiamo accontentare i clienti nei tempi giusti, il nostro è un lavoro fatto a mano e la preparazione richiede i suoi tempi. Il nostro punto laboratorio è nato due anni e mezza fa e ora stiamo approntando punti vendita anche lontano da Agropoli dove, però, sarà la base per lo smistamento della nostra produzione.

LA CAMICIA RIMANE IL BRAND BRINCIPALE PERO’……

Chiara Carnicelli ci spiega le scelte future dell’azienda: “Per il momento il nostro brand rimane la camicia ma successivamente faremo anche abiti da uomo, giacche, pantaloni e punteremo anche sulla linea donna. Entrambi, io e Giovanni cureremo il tutto e i nostri prezzi sono anche limitati nonostante il grande lavoro, i tessuti di qualità e l’impegno perchè non abbiamo intermediari. Si tratta e si prenota direttamente con noi, senza intermediari i costi vengono abbattuti.”

I SARTORI, DOVE ELEGANZA E PERSONALIZZAZIONE CREANO CAMICIE UNICHE AL MONDO SECONDO I CANONI DELLA MANIFATTURA NAPOLETANA E CON TESSUTI 100% MADE IN ITALY.

ISARTORI, specializzata nella creazione di camicie sartoriali e su misura da uomo. Camicie artigianali realizzate con tessuto italiano, che rispettano rigorosamente i canoni della manifattura napoletana. Massima attenzione quindi ai dettagli (l’arriccio su maniche e spalle, polsini sagomati, bottoni in madreperla o finta madreperla) evitando contaminazioni legate alle tendenze modaiole (taschino, maniche corte, colletto alla coreana e trama pre-stampata). Uno stile classico e raffinato che richiede tutta l’esperienza di sarti e maestri camiciai in grado di cucire interamente a mano almeno otto parti di ogni singola camicia: giromanica, collo, quarto di spalla, mouche (particolare rinforzo di forma triangolare), cannoncino, asole, travetto e bottoni. Ogni passaggio della lavorazione è una fase delicata e allo stesso tempo indispensabile per poter offrire al cliente un prodotto artigianale perfetto nella sua unicità. La camiceria ISARTORI è in grado di assecondare ogni passione personalizzando la propria camicia fornendo tutte le misure necessarie alla tessitura e alla cucitura a mano. Tre linee di prodotto pensate per rispondere ad esigenze diverse, senza mai mettere in discussione la qualità dei materiali e della manifattura.

LA SCELTA DELLA CAMICIA

ISARTORI Business

Non teme confronti né imitazioni. Ideale per l’uomo che ha la necessità di indossarla tutti i giorni e vuole spendere il giusto senza rinunciare all’eleganza, amante delle trame più sinuose. Per un teenager brillante che assapora la moda a scapito della frivola tendenza, voglioso del prodotto giusto e sempre attuale, per chi non vuole apparire ma gode nel farlo e coccola il proprio corpo con l’abbraccio emozionante di un capo personalizzato.

ISARTORI Collection

Veste il cliente affezionato, desideroso di crogiolarsi nell’istante eterno di una stoffa pregiata. È la camicia perfetta per uomini di classe che in maniera sobria affrontano il quotidiano a testa alta con la voglia di stupire e di stupirsi. I passaggi a mano poi inebriano il cuore, esaltano i dettagli, la tendenza, la classe e l’affannosa voglia di uscire fuori dagli schemi.

ISARTORI Exclusive

Per chi sceglie di indossare una camicia unica e originale, inimitabile nel taglio così come nelle piccole imperfezioni che rendono unico il capo un’opera d’arte senza tempo. Infinite trame tessute come orditi di tela del più bel quadro perduto. Un’esplosione di eleganza allo stato puro.Ciò che rende una camicia Isartori facilmente riconoscibile è la qualità dei tessuti 100% Made in Italy. Una scelta imprescindibile per valorizzare al meglio l’unicità dell’alta sartoria napoletana, consentendo a chiunque voglia sentirsi trendy il privilegio e l’emozione di indossare una vera camicia partenopea, sinonimo da oltre due secoli di stile, eleganza e sobrietà.

LA SCELTA DEI TESSUTI PER I CLIENTI

Il laboratorio ISARTORI offre ai propri clienti la possibilità di scegliere fra numerosi tessuti, molti dei quali legati alla stagionalità, alle ultime tendenze alla moda del momento. Mentre gli amanti dello stile classico e della camiceria tradizionale hanno solo l’imbarazzo della scelta, potendo contare su cotoni di altissima qualità optando per trame basic ed evergreen quali: Cotone doppio ritorto; Fil-a-fil; Popeline; Oxford; Twill; Spigato.

LA PERSONALIZZAZIONE DELLA CAMICIA

ISARTORI dà, infatti, la possibilità al cliente di creare e personalizzare la camicia: decidendo il tipo di lavorazione, la misura del collo, i polsini, la trama. Il cliente diventa così artigiano di se stesso: potrà divertirsi nel personalizzare la propria camicia in tutti dettagli avendo la garanzia di un prezzo fisso.

ISARTORI è senza dubbio la sartoria napoletana su misura, che non lascia spazio alle incertezze e dove è perfetto il simposio fra l’arte ed il piacere. Qui la classe non si inventa, si indossa

COME RICONOSCERE SE UNA CAMICIA E’ FATTA A MANO

Come in molti altri campi, anche nella camiceria la disinformazione dilaga. Come distinguere, infatti, una camicia fatta a mano da una fatta a macchina? Cosa vuol dire “lavorazione artigianale”? E cosa s’intende per fatto a mano? La distinzione è di non poco conto, se si considera che per molti “fatto a mano” equivale a “prendere il tessuto con la mano ed inserirlo nella macchina”. Fuor di battuta, c’è un abuso di questi termini, a tutto svantaggio dei consumatori, che – non conoscendo queste differenze – si affidano supinamente alle scelte del marchio di turno; il tutto avallato da un’offerta che, invece, ha interesse a lasciare invariata questa situazione d’incertezza e di dubbio tra i consumatori. Innanzitutto, è doveroso acclarare che una camicia interamente fatta a mano è alquanto inusuale: avere il fianco, la cucitura interna della manica o il carré (la parte di camicia che copre le scapole, a forma, appunto, di quadrato) cuciti a mano – a parte il fatto di costituire un comprensibile vezzo stilistico – può risultare addirittura deleterio, in quanto la struttura della camicia diventa in sé più debole e può portare a fastidiosi strappi. Per avere un buon prodotto, unanimemente riconosciuta è l’importanza di due fattori: il tessuto e la modellistica. In effetti, con un ottimo tessuto e un modello ben studiato, anche una camicia fatta a macchina può durare per tanti anni. Quanto ai celebri “passaggi a mano” della camicia, sport preferito degli artigiani è millantare numeri a caso per dare maggior valore al proprio prodotto: è solo fumo negli occhi dei consumatori. Nella tradizione napoletana si parla dei “Canonici Otto”, termine che – benché possa rievocare improbabili band ecclesiastiche di otto improvvisati organisti – indica l’usuale numero di passaggi che una camicia “interamente ribattuta a mano” dovrebbe avere. Questi sono giromanica, bottoni, asola, mouche (triangolo di tessuto alla base della cucitura dei fianchi), collo, travetto (punto dato a mano per funzioni estetiche o per rinforzare una parte di camicia), carré e cannoncino (la cucitura verticale di fianco ai bottoni). Tra questi otto, i fondamentali, per la loro funzionalità, sono solo i primi due: il giromanica, che dà maggiore elasticità al tessuto nella parte della camicia più soggetta a frizione, ed il bottone, che se attaccato a zampa di gallina non cadrà mai. Il resto serve solo a dare più pregio alla camicia, per il maggior numero di ore di lavorazione necessarie a produrla. I dettagli, poi, come sempre fanno la differenza: solo una camiceria artigianale taglierà la pistagna (la base del colletto) “a garbo”, cioè creando una curva che segua la forma conica del collo, affinché il colletto stia su anche quando portato aperto. L’occhio esperto inoltre, noterà anche dei particolari nelle cuciture date a macchina: un’ottima camicia presenterà dieci punti per centimetro, contro i sette di una di scarsa qualità. Un consiglio: per scoprire se una camicia è fatta a macchina, guarda la cucitura del fianco nel punto in cui incontra quella della manica. Se fatta a macchina, avrà con molta probabilità le due cuciture allineate. Nelle camicerie artigianali, invece, la manica si attacca, come per la giacca, solo “a fianco chiuso”, ossia dopo aver cucito il fianco. In queste realtà, inoltre, il taglio è effettuato ancora a mano, un tessuto alla volta, mentre nella grande distribuzione s’indulge all’utilizzo di macchinari che possono arrivare a tagliare i cosiddetti “materassi”, composti anche da cento o duecento pezze di stoffa alla volta. Non è finita qui: il collo e polsi possono essere termoadesivati o intelati a mano, richiedendo nel secondo caso circa quaranta minuti in più di lavoro; ad onor del vero, però, esistono colli intelati rigidi e scomodi così come colli adesivati morbidi e piacevoli. Un ultimo consiglio: quando portata chiusa, le vele (ali del colletto, ndr) non devono “volare”, una camicia fatta a regola d’arte, infatti, le avrà sempre ben appoggiate sui quarti anteriori. In definitiva, una camicia può essere fatta a macchina in circa dieci minuti o interamente a mano in più di due ore e mezza ed è ovvio che la scelta del consumatore ricadrà sul capo più adeguato ai suoi bisogni e al suo budget, ma è bene fare chiarezza in materia per sapere cosa si sta comprando e non lasciarsi raggirare dai fumi del marketing. Sergio Vessicchio