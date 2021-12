Il babà è farcito di crema e servito per chi organizza con l’avvallo di una delibera di giunta colpevole e piena di falle. Gli organizzatori, o per essere più precisi, il furbetto solito, volutamente non da i numeri degli ingressi, perchè dovrebbe rendicontare tutto, ma non vuole farlo e se lo dovesse fare saranno numeri distorti, fasulli. La gente sta andando e questo potrebbe far pensare ad una cosa positiva per la città perchè arrivano i visitatori e invece è un flusso fine a se stesso, la città non ne trae nessun vantaggio, perchè entrare in quella casa di babbo natale per una famiglia costa all’incirca 50 euro per cui chi va li dentro non spende più in città. Quindi si approfitta di Agropoli, di un bene comune, della disponibilità di una giunta comunale compiacente (qualcuno dice complice) per fare interessi di pochi e soprattutto di uno solo. Se diranno i numeri degli ingressi non saranno quelli veri perchè, statene certi, stanno aggirando anche il fisco, come si evince da notizie certe che arrivano dal centro storico. La media di incasso è di 10.000 euro al giorno, per 40 giorni, è un business di 400.000 euro solo per gli ingressi. Poi ci sono le foto, ogni fotografia costa, ci dicono, 5 euro, poi c’è il bar gestito sempre dagli stessi(dallo stesso), le licenze sono tutte in regola? Si arriva a cifre esose. Il Bar con quali competenze burocratiche viene fatto? E con quali licenze commerciali?

Tutti stanno a guardare, va bene a tutti questa situazione, Guardia di finanza, sempre ligia e precisa con tutti, ha dato uno sguardo a questa situazione? E’ proprio tutto in regola? La domanda ci viene spontanea. Il soggetto in questione è anche una frana elettorale, si e no ha il suo voto, ma viene favorito spudoratamente quindi un trastola elettorale non può essere, e qual’ è il motivo per il quale si rischia così tanto? Va tenuto conto che il castello per tutto l’anno è gestito da questo soggetto con vari artifizi e sotto forma di associazioni e altro.

L’opposizione non esiste al comune di Agropoli, i consiglieri di maggioranza, la maggior parte, sono li per difendere i propri interessi quindi non mettono lingua negli intrallazzi degli altri. Oggi andare al castello per visitarlo senza entrare nella casa di babbo natale si paga 5 euro mentre il costo è di 2 euro. Non ci sono due entrate differenziate per cui il castello è totalmente in mano ad un privato il quale fa pagare il biglietto per entrare e si mette i soldi in tasca perchè gli incassi li prende lui sotto il nome di queste associazioni fittizie di cui, con qualche socio(complice) occulto è il titolare. Se è accettabile tutto questo in nome dello spasso dei bambini con babbo natale siamo alla deriva totale. Questo è un degrado amministrativo, è una favoritismo inaccettabile. Nei prossimi giorni vi spiegheremo come esiste il danno erariale per il comune e come la corte dei conti potrebbe intervenire. Sergio Vessicchio