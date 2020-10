La guardia giurata Pasquale Vissicchio

Quando la guardia giurata della ditta La Torre si è accorto che un uomo di nazionalità straniera, probabilmente del nord Africa, forse del Marocco di media statura, abbigliato in modo furtivo, cerca di rubare un Suv Hyunday, sito nella zona,si è avventato sul ladro questi si è dato ala fuga.Lo stesso accostatosi alla vettura, ed avendo trovato il vetro dell’ abitacolo aperto, poteva agire tranquillamente ed in modo indisturbato essendo quello, un orario di poco transito. La guarda giurata è Pasquale Vissicchio già salito alla ribalta delle cronache per alcuni salvataggi quando faceva il bagnino il quale si trovava in zona, di ritorno da un turno di piantonamento, ad una fabbrica limitrofa, notando la situazione anomala e riconoscendo la vettura tra l’altro, di proprietà di un amico, interviene mettendo in fuga lo stesso, ed avvisando il proprietario, che si reca subito sul posto, spiegando di aver avuto problemi con l’antifurto, la sera prima e non si era accorto che il vetro dell’ abitacolo era completamente abbassato. Questo il racconto dell’agente:

“Stavo tornando da un turno di piantonamento, effettuando un lavoro di prevenzione e Sicurezza, sono solito guardare intorno l’area che percorro, al ritorno, riconosco il Suv appartenente ad un mio caro amico e noto subito che la persona adiacente ad esso, non era il proprietario ma un mal intenzionato, il quale avrebbe avuto vita facile a rubare oggetti o la vettura stessa, non messa in Sicurezza.Sono intervenuto in quanto mia premura, ed essendo un Incaricato di Pubblico Servizio.Il tutto in un’area come la zona industriale totalmente abbandonata.Spero che tale messaggio arrivi a chi di dovere e si prendano, seri provvedimenti soprattutto in tale Zona, la quale fino a qualche mese fa era zona rossa per furti(Zona Mattine e Zona Industriale di Cicerale).Bisogna difendere questa zona ormai in balia delle onde”