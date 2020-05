Poteva mai essere possibile che Agropoli,in proporzione al numero di abitanti uno dei centri più trasgressivi d’Italia,poteva essere virtuoso con le mascherine?Ci saremmo meravigliati.Mezza città gira senza le mascherine,un quarto le mette e gli altri sono a casa.La città è tornata ai suo canoni di sempre,disordine totale,comportamenti irriguardosi,trasgressioni di ogni tipo,mancanza di rispetto verso il prossimo.Sono bastate pochissime riaperure che l’invasione di campo è stata generale.Questo però è successo in tutta Italia ad Agropoli si è solo avuta la conferma delle corse automoblistiche,dei sorpassi azzardati nelle strade più affollate,le liti notturne,la mancanza di controlli e di regole problema atavico della capitale del Cilento.Tutto è tornato come prima,anzi,peggio di prima.Di questo non si può dare certo colpa all’amministrazione comunale che risulta comunque assente nella programmazione,inesperta nel decidere,incapace nella gestione della città ma di sicuro senza colpe sulle dinamiche personali di ogni cittadino.

Non si può dare colpa ai politici se si corre,se non si mettono le mascherine,se si va contro senso,se ci si umbriaca,se ci si droga e se le forze dell’ordine non intervengono.Ci rendiamo conto che non tutto è facile,ciò che è emerso nei giorni scorsi con l’arresto di 9 persone facenti parte della banda di puscher ci fa capire che da oltre due anni i carabinieri erano impegnati nell’indagine che ha assorbito tempo,strumenti,impegno fisico e nella gestione della città non hanno l’aiuto dei vigili urbani un corpo assolutamente inefficiente e sconsiderato nei comportamenti perchè lasciano delinquere e soprassiedono su tutto senza intervenire e in considerazione del fatto che la guardia di finanza negli ultimi mesi ha messo a segno una serie di indagini che hanno portato a sequestri e arresti.La retata di qualche giorno fa portata a termine dai carabinieri di Agropoli e condotta dalla procura della repubblica di Vallo dellaLucania è il frutto di un importante azione che fa seguito alle altre precedenti,almeno 5 retate con una cinquantina di indagati e arrestati tra Agropoli e Capaccio Paestum.Quindi finanza e carabinieri non possono controllare anche il traffico e il disordine cittadino e chi non si mette le mascherine visto il grandissimo impegno e le forze messe a disposizione delle inchieste e per questo l’assenza dei vigili urbani si fa sentire.

La disfatta dei vigili urbani di Agropoli ha piegato in due la città perchè oltre ai mancati controlli l’amministrazione non può portare avanti nessuna decisione importante perchè non c’è il sostegno dei caschi bianchi.La paventata chiusura del lungomare si rende impossibile per la mancanza di un corpo di polizia municipale capace,cosciente,a favore della città e non rinchiuso nelle proprie teorie,con il loro odio verso chi la devono far pagare,con il loro rancore verso i politici di turno.I vigili urbani di Agropoli hanno condizionato e frenato la crescita civile,turistica e sociale.Presi ad uno ad uno sono tutte persone serie,capaci,professionali e pieni di entusiasmo per il lavoro.Si rende necessario a questo punto istituire subito il commissariato di polizia come si sta cercando di fare così si chiude il cerchio sulla filiera istituzionale della sicurezza e a quel punto si può blindare la città mettendola in sicurezza.Tutto questo però non deve far spostare le responsabilità dei cittadini i primi titolari del disordine,del massacro della città,della vergogna alla quale assistiamo tutti i giorni.Una vergogna che denunciamo da anni gridando nel deserto.Sergio Vessicchio