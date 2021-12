AGROPOLI RISCHIA UN NATALE IN ZOPNA ROSSA SE LE SCUOLE RESTERANNO APERTE

Agropoli è al centro di un caso difficilissimo per quanto riguarda l’emergenza. Quasi srrivati a 100 positivi tra studenti, insegnanti, ma anche gente che con la scuola non ha nulla a che vedere. Da ogni parte della città per evitare la zonma rossa e salvare l’economia e non solo si grida verso il sindaco che le scuole vanno chiuse. Il candidato di Centrodestra Giovanni Basile sta insistendo su questo e con un post sui social chiam direttamente il sindaco in causa.

BASILE SE LA PRENDE CON IL SINDACO

“Agropoli è in piena pandemia, mentre chi sarebbe deputato a prendere le decisioni fa finta di nulla.I dati che emergono dal plesso “Cafarelli” sono pesanti. Qualcosa non ha funzionato e non si posso riprendere le attività didattiche senza incisivi cambiamenti di gestione. Gli altri istituti, con esclusione di qualcuno di loro, iniziano a registrare casi. Non è in agenda una chiusura delle scuole e conseguente DAD per gli studenti. Le altre attività (ricreative, ludiche, sportive e religiose) non prevedono di subire sospensioni. Degli eventi, in programma, nemmeno a parlarne anche se, basta fare un giro sui social, sono evidenti delle lacune nelle procedure di contenimento del covid-19.Caro Sindaco, lo abbiamo capito, vuole fare la prova di forza e dimostrare che lei sa come gestire questa crisi lasciando le cose come sono. Decide di non decidere.A questo punto, però, lei deve riferire pubblicamente e dichiarare qual è la soglia di sua preoccupazione. Oggi abbiamo 86 casi e la città nella sua quasi totalità è preoccupata (ed aggiungerei arrabbiata). Ci dica: “Qual è il numerino che potrà suscitarle un pochino di preoccupazione? ”Non deve dirlo a me (che mi sento un miracolato perchè in classe di mio figlio (16 alunni) ci sono 13 bambini positivi, 2 maestre positive e 3 bambini negativi -tra cui Nicolò), ma ha il dovere morale di dirlo a tutti quanti non dormono la notte per la preoccupazione di un virus associato all’inconcludenza.”

DAL COMUNE FANNO SAPERE DELL’INTERVENTO DI ASL E PREFETTO

Il sindaco è tirato per la giacca. Il mondo scolastico, imprenditoriale e commerciale gli chiede di chiudere subito le scuole per salvaguardare le vacanze di natale ed evitare che si possa arrivare alla zona rossa e a quel punto De Luca deve chiudere Agropoli e le ricadute sarebbe micidiali. L’asl fa sapere che ancora non ci sono le condizioni per chiudere, le indicazioni sono chiare e anche il prefetto ha ammonito i sindaci e nella fattispecie il sindaco di Agropoli di attenersi alla direttive della regione ammonendo Coppola. Ciò non toglie che il primo cittadino che è la maggiore autorità sanitaria del paese e può chiudere anche rispetto alle indicazioni della asl o del prefetto. Il sindaco sta rischiando moltissimo, si spera che tutto si calmi e che il focolaio agropolese non si rafforzi e che tutto possa ricomporsi ma se i casi aumentano sarà un natale rosso solo per Agropoli.