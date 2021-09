Il nuovo progetto la cui gara di appalto è stata aggiudicata lo scorso 21 maggio

Una brutta mazzata per il calcio cittadino e per le strutture sportive. Proprio quando erano stati predisposti nuovi fondi per il recupero del campo donato dalla famiglia Polito all’amministrazione comunale di Agropoli, arriva la doccia fretta. In pratica ad essere inadempiente e, come al solito il comune.

L’INADEMPIENZA DEL COMUNE

Il comune rischia seriamente di perdere la struttura delle Mattine, forse l’ha già persa. Il terreno venne donato dalla famiglia Polito al comune ma da quel momento ne l’amministrazione precedente, ne quella attuale, hanno fatto l’atto di passaggio di proprietà, dai proprietari donatori al comune, per cui dopo i tanti soldi spesi del comune per costruirlo oltre un milione di euro, la manutenzione e altri fondi si scopre che il campo, o per meglio dire il terreno dove sopra ci hanno costruito la struttura calcistica, mai è passato nel patrimonio comunale e quindi ora è finito nei creditori di chi lo ha donato e messo all’asta dal curatore fallimentare. Lo stesso curatore fallimentare ha chiesto al comune l’immediato sgombero dell’immobile per procedere alla vendita dell’asta giudiziaria. Tutti i soldi che il comune ha speso per costruire il campo e tutta la manutenzione rientra in un danno erariale di grosse proporzioni.

RIPERCUSSIONI POLITICHE

L’amministrazione Alfieri non ha proceduto al passaggio di proprietà, ma in 4 anni e mezzo nemmeno l’attuale amministrazione ha provveduto per cui questo rientra nella cattiva gestione della cosa pubblica, e nella negligenza di chi ha ancora in mano le redini della politica.

IL NUOVO PROGETTO E LA GARA D’APPALTO

Aggiudicato l’appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio “Polito” in località Mattine, ad Agropoli. Aggiudicataria è risultata una ditta del posto per un importo complessivo di 624.045,03 euro. Il Comune di Agropoli è risultato nei mesi scorsi destinatario di un finanziamento di 836.000 euro nell’ambito del fondo “Sport e periferie”, predisposto dal Coni. Il progetto prevede interventi di adeguamento e rigenerazione della struttura la cui prima inaugurazione risale all’anno 2008. Nel particolare i lavori consisteranno nella messa in opera di erba sintetica sul rettangolo di gioco laddove ad oggi c’è la terra battuta; verranno rifatti gli spogliatoi e la recinzione. Una volta completati questi interventi, l’impianto sportivo potrà venire utilizzato per gli incontri ufficiali fino alla Prima categoria. Questo permetterà all’impianto sportivo di rientrare a pieno titolo tra le diverse strutture pienamente disponibili ed operative presenti sul territorio. Ora però è finito all’asta.