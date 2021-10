Ha del clamoroso l’addio del segretario cittadino del partito “Cambiamo” Francesco Morello. Alla base della decisione la sua posizione ideologica contro il green passe per il quale il suo partito si è schierato a favore. “Sono un pro vax, mi sono vaccinato, ma sono contro il green pass – afferma Francesco Morello – secondo me è una misura fortemente liberticida e per come la vedo io avrei preferito un’obbligatorietà vera e un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato, sui luoghi di lavoro ( siamo gli unici in Europa).

“Quando ho aderito in Cambiamo è perché ci credevo sia nel partito che nel progetto . Da quando è scoppiata la pandemia purtroppo il partito ha assunto una linea ferrea a favore dei vaccini e del green pass . Questa linea di Toti e di Quagliarello in Campania, assai discutibile, più volte l’ho messa in discussione facendo notare come, soprattutto nelle ultime elezioni, stavamo e stiamo perdendo terreno e molti per sfiducia ci schifano ( basta leggere i commenti sotto la pagina di Toti ) . Nella vita bisogna avere le palle ed essere coerenti e io a queste condizioni non potevo continuare a leggere sulla chat nazionale ( bravo Presidente …. Avanti così …. e altre idiozie ) . Continuerò su questa via intrapresa, ma soprattutto non mi metterò a fare delle buffonate o arlecchinate con doppio fine e in modo molto ipocriti, quando tutti sanno che certi gruppetti vogliono buttarsi nella politica locale .”